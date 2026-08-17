Afrika ve Basra sıcakları geliyor! İstanbul dahil onlarca kent bunaltıcı sıcağa teslim oluyor
Meteoroloji ve AKOM'un değerlendirmelerine göre İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıklar artacak. Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisiyle İstanbul'da termometrelerin hafta içinde 34-36 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
İstanbul için yeni sıcak hava uyarısı geldi. Meteoroloji ve AKOM'un son değerlendirmelerine göre kentte sıcaklıklar bugünden itibaren yükselişe geçecek.
Önümüzdeki 7-10 günlük süreçte yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olurken, İstanbul'da perşembe gününe kadar termometrelerin 36 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA SICAKLIK YÜKSELİYOR
İstanbul, yeni haftayla birlikte sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji ve AKOM verilerine göre kentte hava sıcaklıkları bugünden itibaren kademeli olarak artacak.
AFRİKA VE BASRA SICAKLARI GELİYOR
Yurdun büyük bölümünde önümüzdeki günlerde Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava etkili olacak. Bu sistemle birlikte birçok ilde güneşli ve bunaltıcı hava öne çıkacak.
İstanbul'da sıcaklıkların perşembe gününe kadar 34-36 derece aralığına yükselmesi bekleniyor. Kentte özellikle öğle saatlerinde sıcak havanın daha fazla hissedilmesi öngörülüyor.
Meteoroloji ve AKOM'un değerlendirmelerine göre önümüzdeki 7-10 günlük süreçte Türkiye'nin büyük bölümünde çoğunlukla güneşli hava görülecek. Sıcaklıkların birçok bölgede mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA GÜN GÜN HAVA DURUMU
İstanbul'da 18 Ağustos Salı, 19 Ağustos Çarşamba ve 20 Ağustos Perşembe günleri havanın açık geçeceği tahmin ediliyor. 21 Ağustos Cuma günü parçalı ve az bulutlu, 22 Ağustos Cumartesi ile 23 Ağustos Pazar günleri ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun bazı kesimlerinde yerel sağanak görülecek. Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in Mersin dışında kalan bölümü, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
ANKARA, KONYA VE ORDU ÇEVRELERİNE SAĞANAK
Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman ve Ordu çevreleri için de yağış tahmini yapıldı. Muğla ve Antalya'nın iç ve doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinde de yerel sağanak geçişleri görülebilir.
DOĞU KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
RÜZGAR BAZI BÖLGELERDE KUVVETLENECEK
Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde ise rüzgarın güneyli yönlerden etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli eseceği bildirildi. Rüzgar hızının 40-60 kilometreye kadar çıkabileceği belirtilirken, olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
İstanbul'da sıcaklıkların özellikle günün orta saatlerinde daha bunaltıcı hissedilmesi bekleniyor. Uzmanlar, kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların sıcak havaya karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
İşte bölge bölge hava durumu raporu:
MARMARA
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor. Bursa'da hava sıcaklığının 19°C ile 32°C arasında, parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Çanakkale'de sıcaklıklar 18°C ile 32°C arasında seyrederken hava az bulutlu olacak. İstanbul'da 20°C ile 29°C arasında parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Kırklareli'de ise sıcaklıklar 17°C ile 34°C arasında, hava parçalı ve az bulutlu olacak.
EGE
Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Muğla'nın iç kesimlerinde bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Denizli'de sıcaklıklar 22°C ile 35°C arasında, parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İzmir'de 24°C ile 33°C arasında az bulutlu hava öngörülüyor. Manisa'da sıcaklıklar 23°C ile 35°C arasında parçalı ve az bulutlu seyredecek. Uşak'ta ise 17°C ile 29°C arasında parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
AKDENİZ
Akdeniz Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. İç kesimler ile Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Mersin çevrelerinde, bu akşam saatlerinde de Karaman çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Adana'da sıcaklık 21°C ile 34°C arasında olurken hava parçalı, yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı geçecek. Antalya'da 24°C ile 34°C arasında sıcaklık beklenirken iç ve doğu kesimlerde sağanak yağış öngörülüyor. Burdur'da 17°C ile 32°C arasında parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Hatay'da sıcaklıklar 23°C ile 30°C arasında seyredecek, kıyı kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin kuzey kesimleri ile Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Ankara'da sıcaklık 16°C ile 30°C arasında olacak, hava az bulutlu başlayıp zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluya dönecek; kuzey kesimlerde sağanak bekleniyor. Eskişehir'de 16°C ile 33°C arasında parçalı bulutlu hava hakim olurken kuzeydoğu kesimlerde yerel sağanak yağış öngörülüyor. Konya'da sıcaklık 17°C ile 31°C arasında, hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Niğde'de 14°C ile 29°C arasında sıcaklık beklenirken akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz'de parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Kastamonu, Bolu ve Çorum çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Bolu'da sıcaklık 13°C ile 29°C arasında, hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Düzce'de 17°C ile 31°C arasında parçalı bulutlu hava bekleniyor. Kastamonu'da sıcaklıklar 12°C ile 27°C arasında seyredecek, parçalı, yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı olacak. Zonguldak'ta ise 17°C ile 25°C arasında parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Amasya'da sıcaklık 17°C ile 32°C arasında, hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Rize'de 21°C ile 27°C arasında sıcaklık beklenirken parçalı, yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı hava hakim olacak. Samsun'da 20°C ile 29°C arasında parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Trabzon'da ise sıcaklık 23°C ile 27°C arasında olacak, hava parçalı, yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı geçecek.
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu'da parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Ardahan ve Erzincan çevreleri ile bu akşam saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum'da sıcaklık 12°C ile 27°C arasında, hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kars'ta 10°C ile 27°C arasında sıcaklık beklenirken parçalı, çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı hava öngörülüyor. Malatya'da 18°C ile 31°C arasında parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak, akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Van'da ise 13°C ile 27°C arasında parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Diyarbakır'da sıcaklık 18°C ile 35°C arasında, hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gaziantep'te 20°C ile 33°C arasında parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor. Mardin'de sıcaklıklar 23°C ile 32°C arasında seyrederken hava az bulutlu olacak. Şanlıurfa'da ise 22°C ile 34°C arasında parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.