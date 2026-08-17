Afrika ve Basra sıcakları geliyor! İstanbul dahil onlarca kent bunaltıcı sıcağa teslim oluyor

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. İç kesimler ile Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Mersin çevrelerinde, bu akşam saatlerinde de Karaman çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Adana'da sıcaklık 21°C ile 34°C arasında olurken hava parçalı, yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı geçecek. Antalya'da 24°C ile 34°C arasında sıcaklık beklenirken iç ve doğu kesimlerde sağanak yağış öngörülüyor. Burdur'da 17°C ile 32°C arasında parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Hatay'da sıcaklıklar 23°C ile 30°C arasında seyredecek, kıyı kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.