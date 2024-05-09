Afşin Tavası Coğrafi işaret tescili aldı

Afşin İlçesinde Kasap ve Şarküteri olarak yıllardır hizmet veren İhsan İşbilir, "Biz yıllardır atadan, dededen gördüğümüz şekli ile Afşin Tavamızı hazırlayıp müşterilerimize sunuyoruz" dedi.

ESNAF MUTLU

İşbilir, "Afşin’e gelen misafirlerimizin özenle ağırlanması için hazırlanan bu lezzetin Afşin Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğümüzün başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi alması en fazla da biz esnaflarımızı sevindirdi. Afşin Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürümüz Muhammed Kayapınar ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Ülkemiz insanını Afşin Tavasını tatmaları için ilçemize bekleriz. Afşin’de yetiştirilen büyükbaş hayvanın en yumuşak etinden ve kuyruk yağıyla hazırlanan ve içerisinde Afşin’de yetişen domates ve biber’in yanı sıra yine Afşin İlçesinin coğrafi işaret tescil belgeli Sarımsağının kullanıldığı Afşin tavası tadıyla bölgede dillere destan lezzetler arasında bulunuyor" ifadesini kullandı.