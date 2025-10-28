Afşin’de bugün hangi eczane nöbetçi? 28 Ekim 2025 Afşin nöbetçi eczane listesi ve adres bilgisi
Kahramanmaraş Afşin ilçesinde 28 Ekim Salı günü nöbetçi eczane olarak Şifa Eczanesi açık olacak.
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, 28 Ekim 2025 Salı günü, gece veya acil durumlarda ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar için nöbetçi eczane olarak Şifa Eczanesi hizmet verecek.
Eczanenin açık olduğu bilgiler şu şekilde:
Adres: Pınarbaşı Mah. Eshab-ı Kehf Cad. No:24/A, Afşin / Kahramanmaraş Yeşil Afşin Gazetesi+1
Telefon: 0344 511 66 46
Vatandaşların eczaneye gitmeden önce telefonla açık olduğunu teyit etmeleri öneriliyor.
İlaç ihtiyaçlarınız için bu bilgileri kullanabilirsiniz.