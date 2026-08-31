Afşin'de kan donduran olay! Eski eşini öldürdü, aynı silahla hayatına son verdi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti. Eski eş de olayın ardından kendi yaşamına son verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Afşin'de kan donduran olay! Eski eşini öldürdü, aynı silahla hayatına son verdi
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Edinilen bilgiye göre olay, Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Baybars Sokak'ta meydana geldi. İki çocuk annesi 39 yaşındaki A.O., bir süre önce A.K.'den (45) boşandı. A.O., boşanmanın ardından uzaklaştırma kararı da aldırdı. Ancak A.K. bugün eski eşinin yaşadığı eve geldi.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN EVE GELDİ

A.K., A.O.'yu burada silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından A.K. de hayatına son verdi. Olay esnasında evde bulunan çocukların dışarıya çıkarak haber vermeleri üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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