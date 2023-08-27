Afyon'da "Büyük Taaruz" yürüyüşü: Kent meydanında Büyük Taaruz'un 101. yılı için yürüyüş düzenlendi

Afyonkarahisar'da şehir merkezinde vatandaşların da katılımıyla Büyük Taaruz'un 101. yılını kutlamak için yürüyüş düzenlendi.

Afyon'da "Büyük Taaruz" yürüyüşü: Kent meydanında Büyük Taaruz'un 101. yılı için yürüyüş düzenlendi
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Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla kent merkezinde "Zafer Halk Yürüyüşü" yapıldı.

Yürüyüş öncesi Taş Medrese'de Afyonkarahisar Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği işbirliğiyle Ethem Tem 5. fotoğraf yarışması sergisi açıldı.

Afyon'da "Büyük Taaruz" yürüyüşü: Kent meydanında Büyük Taaruz'un 101. yılı için yürüyüş düzenlendi - Resim : 1

Açılışta, Ethem Tem Jüri Özel Ödülü ile ilk üçe giren fotoğrafçılara ödülleri takdim edildi.

Daha sonra İmaret Camisi'nin önünden başlayan yürüyüşe, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya, Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun katıldı.

Afyon'da "Büyük Taaruz" yürüyüşü: Kent meydanında Büyük Taaruz'un 101. yılı için yürüyüş düzenlendi - Resim : 2

Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve halk oyunları eşliğinde yapılan yürüyüş, Anıtpark önünde sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# 30 ağustos zafer bayramı # büyük taaruz # Afyonkarahisar
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