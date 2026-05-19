Afyon’da sokak ortasında dehşet! Kavgayı ayırmak isteyen yaşlı adam ölümden döndü

Afyonkarahisar kent merkezi Yeşilyol Caddesi'nde küçük yaşta olduğu gözlenen üç genç kız sokak ortasında saç başa kavga etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan olayda, bölgede bulunan iki vatandaş birbirine giren gençleri ayırmak için anında müdahalede bulundu.

KAVGAYI İZLEDİ, AYIRANLARA BIÇAK ÇEKTİ

Vatandaşların çabasıyla taraflar ayrıldı. Ancak o ana kadar genç kızların başında durarak kavga etmelerini izleyen bir genç, duruma tepki gösterdi. Kızlardan birinin sevgilisi olduğu değerlendirilen şahıs, kavgayı ayıran vatandaşlara öfkelenerek belinde taşıdığı bıçağı çıkardı.

YAŞLI ADAM SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Bıçağını çekerek kalabalığın üzerine yürüyen genç, doğrudan araya girenleri hedef aldı. Kavgayı ayırmak için müdahale edenlerden yaşlı olan şahıs, üzerine bıçakla gelen genci sakinleştirmeye çalıştı. Yaşlı adam, şahsın üzerine yürüdüğü bu anlarda az kalsın bıçaklanıyordu.

Gerginliğin tırmandığı anlarda çevredekilerin 'polis' geliyor bağrışmaları olayların seyrini değiştirdi. Bu uyarıların ardından hem kavga eden genç kızlar hem de bıçak çeken şahıs hızla bölgeden uzaklaştı.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yaşananların ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Bölgede inceleme yapan ekipler, kavgaya karışan şahıslar ile bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin tespiti için çevredeki kamera kayıtları incelemeye alındı.