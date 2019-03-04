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Afyonkarahisar 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Afyonkarahisar'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Afyonkarahisar 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Afyonkarahisar'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Afyonkarahisar'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Vatan Partisi
Afyonkarahisar merkez: Halil Şahin

Adalet ve Kalkınma Partisi
Afyonkarahisar merkez: Mehmet Zeybek 
Başmakçı: Tuncer Kerpiç
Bayat: Halil İbrahim Bodur
Bolvadin: Halil İbrahim Sevim
Çay: Hüseyin Atlı
Çobanlar: Ali Altuntaş
Dazkırı: Şerif Kocatepe (Cumhur ittifakı)
Dinar: Nihat Sarı (Cumhur ittifakı)
Emirdağ: Serkan Koyuncu 
Evciler: Ali Dede Savaş (Cumhur ittifakı)
Hocalar: Ali Arslan
İhsaniye: Mevlüt Küçük
İscehisar: Mustafa Çibik
Kızılören: Ozan Osman Kaya
Sandıklı: Mustafa Çöl
Sinanpaşa: Erdal Karaman (Cumhur ittifakı)
Sultandağı: Mehmet Aldırmaz
Şuhut: Recep Bozkurt

Cumhuriyet Halk Partisi
Başmakçı: Halil Özcan
Bayat: Hüseyin Özaktan
Çay: Ali Selvi
Çobanlar: Beytullah Tota
Dazkırı: İsmail Taylan
Emirdağ: Barış Can
Evciler: Saim Özer (Millet İttifakı)
Hocalar: Veli Aydoğmuş
İhsaniye: Tunay Türkmen (Millet İttifakı)
Sinanpaşa: Harun Güner
Sultandağı: Osman Acar
Şuhut: Ekrem Özsoy

Milliyetçi Hareket Partisi
Afyonkarahisar merkez: Fatih Çetinkaya
Sandıklı: Mustafa Gürel
Çobanlar: Ali Sarıtaş
Başmakçı: Ayhan Gönüllü 
Bayat: Seyfettin Atacan
Bolvadin: Selahattin Kelekçi
Çay: Hüseyin Çağrı
Emirdağ: Uğur Serdar Kargın
Hocalar: Doğan Demir
İhsaniye: Şaban Çabuk
İscehisar: Bahtiyar Aşkın
Kızılören: Ali Erol
Sultandağı: Tacettin Damlarkaya
Şuhut: İbrahim Yıldız

 İYİ Parti
Afyonkarahisar merkez: Mahmut Koçak (Millet İttifakı)
Bolvadin: Süleyman Toker
Çay: Serdar Dündar
Çobanlar: Sefa Değirmen
Dinar: Saffet Acar (Millet İttifakı)
Kızılören: Ali Kocapınar
Sandıklı: Asım Orhan 
Sultandağı: İsmail Çelik
Hocalar: Veli Aydoğmuş

Saadet Partisi
Afyonkarahisar merkez: Hasan Hüseyin Uğurlu
Başmakçı: Ayhan Kemik
Bayat: Erhan Akpınar
Bolvadin: Osman Yavuz
Çay: Mustafa Doğaner
Çobanlar: İbrahim Bayar
Dazkırı: Veysel Korkmaz
Dinar: Yaşar Karakaya
Emirdağ: Ahmet Alkan
Evciler: Rabia Fatma Gümüşkanat
Hocalar: Saadetdin Eşbah
İhsaniye: Selami Sivri
İscehisar: Ali Başpınar
Kızılören: Mehmet Veysi Kılıç
Sandıklı: Hasan Balyalı
Sinanpaşa: Ramazan Kartal
Sultandağı: Ayhan Çelik 
Şuhut: Oğuzhan Turgut

 Demokrat Parti
Bayat: Süleyman Mandal
Çay: İsmail Kökcür
İscehisar: Ahmet Şahin
Sinanpaşa: Murat Karakoyun

Büyük Birlik Partisi
İscehisar: Necati Günser
Sandıklı: Sami Akbulut

Bağımsız Türkiye Partisi
Afyonkarahisar merkez: Ahmet Demirer
Sandıklı: İbrahim Koç
Kızılören: Ali Haydar Tuğ
Hocalar: Haydar Nuroğlu
Şuhut: Ali Haydar Göksel
Emirdağ: Tuba İlik
Sultandağı: Sultan Koç
Çay: Mine Utsal
Sinanpaşa: Enes Öğüt
İhsaniye: Levent Özçam

Türkiye Komünist Partisi
Afyonkarahisar merkez: Ahmet Alp Köse
Sandıklı: Mustafa Bekteş


Demokratik Sol Parti
Afyonkarahisar merkez: Şerafettin Erdinç Özdil

Bağımsız adaylar
Sandıklı: Menderes Koçak
Bolvadin: Fatih Kayacan

Etiketler; #Afyonkarahisar
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