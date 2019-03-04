Afyonkarahisar'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Afyonkarahisar'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Afyonkarahisar'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Afyonkarahisar merkez: Halil Şahin



Adalet ve Kalkınma Partisi

Afyonkarahisar merkez: Mehmet Zeybek

Başmakçı: Tuncer Kerpiç

Bayat: Halil İbrahim Bodur

Bolvadin: Halil İbrahim Sevim

Çay: Hüseyin Atlı

Çobanlar: Ali Altuntaş

Dazkırı: Şerif Kocatepe (Cumhur ittifakı)

Dinar: Nihat Sarı (Cumhur ittifakı)

Emirdağ: Serkan Koyuncu

Evciler: Ali Dede Savaş (Cumhur ittifakı)

Hocalar: Ali Arslan

İhsaniye: Mevlüt Küçük

İscehisar: Mustafa Çibik

Kızılören: Ozan Osman Kaya

Sandıklı: Mustafa Çöl

Sinanpaşa: Erdal Karaman (Cumhur ittifakı)

Sultandağı: Mehmet Aldırmaz

Şuhut: Recep Bozkurt



Cumhuriyet Halk Partisi

Başmakçı: Halil Özcan

Bayat: Hüseyin Özaktan

Çay: Ali Selvi

Çobanlar: Beytullah Tota

Dazkırı: İsmail Taylan

Emirdağ: Barış Can

Evciler: Saim Özer (Millet İttifakı)

Hocalar: Veli Aydoğmuş

İhsaniye: Tunay Türkmen (Millet İttifakı)

Sinanpaşa: Harun Güner

Sultandağı: Osman Acar

Şuhut: Ekrem Özsoy



Milliyetçi Hareket Partisi

Afyonkarahisar merkez: Fatih Çetinkaya

Sandıklı: Mustafa Gürel

Çobanlar: Ali Sarıtaş

Başmakçı: Ayhan Gönüllü

Bayat: Seyfettin Atacan

Bolvadin: Selahattin Kelekçi

Çay: Hüseyin Çağrı

Emirdağ: Uğur Serdar Kargın

Hocalar: Doğan Demir

İhsaniye: Şaban Çabuk

İscehisar: Bahtiyar Aşkın

Kızılören: Ali Erol

Sultandağı: Tacettin Damlarkaya

Şuhut: İbrahim Yıldız



İYİ Parti

Afyonkarahisar merkez: Mahmut Koçak (Millet İttifakı)

Bolvadin: Süleyman Toker

Çay: Serdar Dündar

Çobanlar: Sefa Değirmen

Dinar: Saffet Acar (Millet İttifakı)

Kızılören: Ali Kocapınar

Sandıklı: Asım Orhan

Sultandağı: İsmail Çelik

Hocalar: Veli Aydoğmuş



Saadet Partisi

Afyonkarahisar merkez: Hasan Hüseyin Uğurlu

Başmakçı: Ayhan Kemik

Bayat: Erhan Akpınar

Bolvadin: Osman Yavuz

Çay: Mustafa Doğaner

Çobanlar: İbrahim Bayar

Dazkırı: Veysel Korkmaz

Dinar: Yaşar Karakaya

Emirdağ: Ahmet Alkan

Evciler: Rabia Fatma Gümüşkanat

Hocalar: Saadetdin Eşbah

İhsaniye: Selami Sivri

İscehisar: Ali Başpınar

Kızılören: Mehmet Veysi Kılıç

Sandıklı: Hasan Balyalı

Sinanpaşa: Ramazan Kartal

Sultandağı: Ayhan Çelik

Şuhut: Oğuzhan Turgut



Demokrat Parti

Bayat: Süleyman Mandal

Çay: İsmail Kökcür

İscehisar: Ahmet Şahin

Sinanpaşa: Murat Karakoyun



Büyük Birlik Partisi

İscehisar: Necati Günser

Sandıklı: Sami Akbulut



Bağımsız Türkiye Partisi

Afyonkarahisar merkez: Ahmet Demirer

Sandıklı: İbrahim Koç

Kızılören: Ali Haydar Tuğ

Hocalar: Haydar Nuroğlu

Şuhut: Ali Haydar Göksel

Emirdağ: Tuba İlik

Sultandağı: Sultan Koç

Çay: Mine Utsal

Sinanpaşa: Enes Öğüt

İhsaniye: Levent Özçam



Türkiye Komünist Partisi

Afyonkarahisar merkez: Ahmet Alp Köse

Sandıklı: Mustafa Bekteş





Demokratik Sol Parti

Afyonkarahisar merkez: Şerafettin Erdinç Özdil



Bağımsız adaylar

Sandıklı: Menderes Koçak

Bolvadin: Fatih Kayacan