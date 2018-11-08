Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, son 15 günde bin 200 dolayında vatandaşın bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurması üzerine inceleme başlatıldığı, rahatsızlıkların içme suyundan kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 17 bin nüfuslu ilçede 22 su deposu bulunduğunu, içme sularının düzenli olarak kontrol edilip klorlandığını belirtti.



Çay Devlet Hastanesinde özellikle 22-31 Ekim'de bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinde artış gözlendiğini ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Şikayetlerin artması üzerine yapılan incelemede bazı hastalarda amipli dizanteri tespit edilmiştir. Çay Toplum Sağlığı Merkezince 25 Ekim'de alınan su örneklerine ait sonuçlar bakteriyolojik olarak uygundur. Ayrıca 1 Kasım'da farklı odaklardan tekrar su numuneleri alınmış olup sonuçları uygun gelmiştir. 2 Kasım'da süper klorlama yapılmış 6 Kasım'dan itibaren hasta sayılarında belirgin azalmalar tespit edilmiştir. Çay ilçesinden viroloji ve parazitoloji için su örnekleri alınarak Ankara Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığına gönderilmiştir. Çay Toplum Sağlığı Merkezi tarafından el hijyeni, su ve besinlerle bulaşan hastalıklar konusunda halk eğitimleri devam etmektedir."