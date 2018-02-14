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Afyonkarahisar'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar'da Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem herhangi bir kayba yol açmadı.

Afyonkarahisar'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar'da Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem herhangi bir kayba yol açmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi yakınlarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 16.31'de, 6.7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem herhangi bir kayba yol açmadı.
 
TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #Afyonkarahisar deprem
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