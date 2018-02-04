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Afyonkarahisar'da doğalgaz patlaması: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da bir evde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da doğalgaz patlaması: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da bir evde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi 166 Sokak'taki bir evde doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Kullanılamaz hale gelen evde yaşayan Gurbet Hançer (30) ile Ayaz Hançer (2) yaralandı.

Yaralılar, yıkılan evin enkazının altından AFAD ekiplerince çıkarılarak, ambulansla Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Patlama sonucu çevrede bulunan bazı evlerin camlarında da hasar oluştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #doğalgaz patlaması #Afyonkarahisar
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