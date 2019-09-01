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Afyonkarahisar'da orman yangını

Sandıklı ilçesinde Akdağ Tabiat Parkı'nda bulunan Tokalı Kanyonu girişinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'da orman yangını

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Akdağ Tabiat Parkı'nda bulunan Tokalı Kanyonu girişinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kayalık ve dağlık arazi nedeniyle yerden müdahelenin yapılamadığı yangına helikopterler ile müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saatlik söndürme ve soğutma çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar çam ağacı zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sandıklı #orman yangını #Afyonkarahisar
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