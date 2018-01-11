Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.



Fatih Kiriş idaresindeki 03 KE 747 otomobil, Çobanlar-Bolvadin karayolu Avşar Çiftlik mevkisinde şarampole devrildi.



Kazada, sürücü, Hasan (27), Serpil ve Hayrunnisa Kiriş (18) ile Havvagül (27), Selmanaz (8) ve Muhterem Tok (7) yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.