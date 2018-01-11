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Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Fatih Kiriş idaresindeki 03 KE 747 otomobil, Çobanlar-Bolvadin karayolu Avşar Çiftlik mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü, Hasan (27), Serpil ve Hayrunnisa Kiriş (18) ile Havvagül (27), Selmanaz (8) ve Muhterem Tok (7) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Afyonkarahisar #şarampol #trafik kazası
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