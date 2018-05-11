Afyonkarahisar'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 48 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 48 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde bir istihbaratı değerlendiren Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye ilçesine bağlı Beyköy köyünde belirlenen adrese operasyon düzenledi.



Evde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen testi, yüzük, sikke, çanak ve heykel ile farklı objelerden oluşan toplam 48 parça tarihi eser ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Ele geçirilen tarihi eserler, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edildi.