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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 12 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün dereye devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 12 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Nurettin Ç. idaresindeki 03 SL 102 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Aydın köyü yakınlarında dereye devrildi.

Kazada, tarım işçisi oldukları öğrenilen 12 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Afyonkarahisar #şuhut #trafik kazası
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