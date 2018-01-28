Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yusuf Sarıçicek'in (45) kullandığı 03 PF 210 plakalı kamyonet, Yaşar İşler (32) idaresindeki 56 AF 288 plakalı kamyonet, 07 FNF 32 plakalı kamyonet ile 35 AF4879 plakalı kamyon, aynı yönde ilerlerken Çay-Dinar karayolunun 10 kilometresinde çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle kamyonetler şarampole devrildi.



Kazada sürücüler Sarıçicek ve İşler ile araçlardaki Fatma (39), Ramazan Furkan (14) ve Mervenur Sarıçiçek (6) ile Emin İşler yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çay ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.