İstanbul, Bursa ve Afyonkarahisar'daki 10 adrese düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 8 kişi tutuklandı.



Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bursa ve İstanbul'dan uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik planlı operasyon yapıldığı ifade edildi.



Kent merkezinde 5, İstanbul'da 2, Bursa'da ise 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, 99,90 gram esrar, MAK marka ruhsatsız tabanca, kuru sıkıdan bozma tabanca, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, 7,65 milimetre çaplı 27 tabanca fişeği, 9 milimetre çaplı tabanca fişeği ele geçirildiği belirtilen açıklamada, 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Gözaltına alınanlardan 8'inin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, 5'inin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, 3'nün ise arandığı kaydedildi.