Afyonkarahisar merkezli İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 8 kişi tutuklandı.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bursa ve İstanbul'dan uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik planlı operasyon yapıldığı ifade edildi.
Kent merkezinde 5, İstanbul'da 2, Bursa'da ise 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, 99,90 gram esrar, MAK marka ruhsatsız tabanca, kuru sıkıdan bozma tabanca, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, 7,65 milimetre çaplı 27 tabanca fişeği, 9 milimetre çaplı tabanca fişeği ele geçirildiği belirtilen açıklamada, 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınanlardan 8'inin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, 5'inin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, 3'nün ise arandığı kaydedildi.
İstanbul, Bursa ve Afyonkarahisar'daki 10 adrese düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi, 8 kişi tutuklandı
Afyonkarahisar merkezli İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 8 kişi tutuklandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.