Afyonkarahisar'da 4 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Anne ve üvey baba dahil 5 kişi gözaltında

Afyonkarahisar'da yüksekten düşme şikayetiyle hastaneye kaldırılıp hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada cinayet şüphesi ortaya çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Afyonkarahisar'da 4 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Anne ve üvey baba dahil 5 kişi gözaltında
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Olay, 24 Ocak 2026 tarihinde Afyonkarahisar merkeze bağlı Işıklar beldesinde meydana geldi. 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar, annesi Zehra K. ve dedesi Mithat K. tarafından yüksekten düştüğü gerekçesiyle bilinci kapalı bir şekilde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Hastanede yapılan ilk kontrollerde küçük çocuğun beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Yakar, Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER OKLARI AİLEYE ÇEVİRDİ

Çocuğun ölümünün ardından jandarma ekipleri vakit kaybetmeden soruşturma başlattı. Ekipler ilk aşamada küçük çocuğun düştüğü öne sürülen alanda fiziksel incelemelerde bulunarak aile üyelerinin ifadelerine başvurdu. Soruşturmanın ilerleyen safhasında dosyayı Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devraldı.

JASAT dedektifleri vakayı derinlemesine incelemeye aldı. Aile üyelerinin verdikleri ifadelerdeki ciddi çelişkiler soruşturmanın seyrini değiştirdi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITSIZ BIRAKTILAR

Tespit edilen tutarsızlıklar üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, olayla ilgili 'cinayet' şüphesiyle operasyon düğmesine bastı. Düzenlenen operasyonda anne Zehra K., üvey baba Balı K., dede Mithat K., babaanne Aysel K. ve ismi açıklanmayan bir aile üyesi daha gözaltına alındı. İşlemleri sırasında şüpheliler, gazetecilerin kendilerine yönelttiği sorulara herhangi bir yanıt vermedi.

Gözaltında tutulan beş şüphelinin, savcılıktaki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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