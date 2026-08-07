Afyonkarahisar'da avukat dehşeti: Meslektaşını vurdu!

Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde avukat U.Ç. ile meslektaşı avukat Gökhan Katırcı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki gerginlik kısa sürede büyüyerek fiziksel şiddete dönüştü. Olay esnasında yanında bulunan tabancasını kullanan U.Ç., Gökhan Katırcı'ya ateş açarak onu iki farklı yerinden vurdu.

Silah seslerini duyan çevredekilerin hızla ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Katırcı, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARIM SAAT İÇİNDE SİLAHIYLA YAKALANDI

Meslektaşını vurduktan sonra olay yerinden kaçan avukat U.Ç. için emniyet güçleri derhal harekete geçti. Polis ekiplerinin yürüttüğü takip çalışmaları sonucunda şüpheli, olaydan yaklaşık yarım saat sonra saldırıda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki ifade ve resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan U.Ç., mahkeme tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.