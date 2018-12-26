Afyonkarahisar merkez ile merkeze bağlı Emirdağ, Bayat, Bolvadin, Çay, Sultandağı, Sandıklı, Hocalar, Kızılören, Sinanpaşa, İhsaniye, İscehisar, Şuhut ve Çobanlar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime yarın ara verildi. Afyonkarahisar Valiliği Din​ar, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler ilçelerinde ise eğitimin devam edeceğini duyurdu

​Afyonkarahisar Valiliği Din​ar, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler ilçeleri hariç tüm ilçeler ve il merkezinde 26 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edildiğini duyurdu.



Afyonkarahisar'da kent merkezi ve 13 ilçede, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.



Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar merkez ile merkeze bağlı Emirdağ, Bayat, Bolvadin, Çay, Sultandağı, Sandıklı, Hocalar, Kızılören, Sinanpaşa, İhsaniye, İscehisar, Şuhut ve Çobanlar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde kuvvetli kar yağışı nedeniyle Dinar, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler ilçelerimizin hariç tüm ilçelerimiz ve il merkezindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul, liseler ve 26 Aralık Çarşamba günü (1) gün tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu görevlileride idari izinlidirler." denildi.



Afyonkarahisar’da kar yağışı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Antalya - Afyonkarahisar kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya-Afyonkarahisar kara yolunda kar lastiği olmayan ve zincir takmayan araç geçişlerine izin vermiyor.

Kara yolları ekipleri de Başağaç rampası ile Damlalı boğazında ulaşıma zaman zaman kapanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya’dan, Afyonkarahisar'a portakal taşıyan Vahit Taban, yoğun kar yağışı nedeniyle yoluna devam edemediğini belirterek "Yollarımız çok geniş bir problem yok. Kar nedeniyle yolda kaldık. Çalışmalar hızla ilerliyor. 1-2 saattir yoldayız. Dinar kavşağından, Afyonkarahisar’a kadar olan bölümde kar var. Yollar kapalı, zincir takıyoruz." diye konuştu.