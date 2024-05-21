Afyonkarahisar'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken 16 kişide yaralandı.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Okan Ö. idaresindeki 35 BEU 676 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsü henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü 03 RH 257 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Feci kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, yolcu otobüsünün ikinci şoförü 45 yaşındaki Şükrü Akdaş, Sandıklı Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Afyonkarahisar # trafik kazası
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