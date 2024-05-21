Afyonkarahisar'da feci kaza! Onlarca kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Okan Ö. idaresindeki 35 BEU 676 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsü henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü 03 RH 257 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Feci kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yapılan ilk belirlemelere göre araçlardaki 3'ü ağır 17 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı