Afyonkarahisar’da feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole devrildi!

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Afyonkarahisar’da feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
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Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Isparta Petrol Turizm firmasına ait 10 HD 307 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza, Kılıçarslan beldesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

1 ÖLÜ, 25 YARALI

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Afyonkarahisar’daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar
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