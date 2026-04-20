Afyonkarahisar'da halı çırpma kavgası: Yaşlı çift kurşun yağmuruna tutuldu

Edinilen bilgilere göre, Sevimgül ve Cemil Bodur çifti ile üst katlarında oturan komşuları Erhan İ. ve Nursel İ. arasında dün halı çırpma ve gürültü meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Dün başlayan bu gerginlik, bu sabah erken saatlerde iki tarafın yeniden karşı karşıya gelmesiyle tekrar alevlendi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Erhan İ. ve Nursel İ., alt kat komşuları Bodur çiftinin üzerine tabanca ve pompalı tüfekle art arda ateş açtı.

AĞIR YARALANAN ÇİFT KURTARILAMADI

Açılan ateş sonucu vücutlarına isabet eden saçma ve kurşunlarla ağır yaralanan karı koca için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifti ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan 66 yaşındaki Sevimgül Bodur ve 73 yaşındaki Cemil Bodur, hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırının hemen ardından cinayet şüphelisi Erhan İ. ve Nursel İ., Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden acil durum butonuna basarak yardım talebinde bulundu. Sisteme düşen ihbar üzerine yaklaşık 4 dakika içerisinde bölgeye ulaşan polis ekipleri, apartmana girdiklerinde yaşlı çifti kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan çifti hastaneye sevk ederken, polis ekipleri Erhan İ. ve Nursel İ.'yi suç aletleriyle birlikte gözaltına aldı.

Gözaltına alınan karı kocanın emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri an itibarıyla devam ediyor. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, iki kişinin hayatını kaybettiği cinayetle ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.