Afyonkarahisar'da kan donduran olay! Eşini öldürdü sonra intihar etti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Kacerli Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Seydi Aktan ile 49 yaşındaki eşi Satı Aktan arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

Seydi Aktan, evde bulundurduğu tüfekle eşini vurdu. Kavgada araya giren çiftin oğlu M.A. da saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Seydi Aktan daha sonra intihar etti.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan Satı Aktan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.A'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.