Afyonkarahisar'da katı atık tesisinde patlama! Yaralılar var

Afyonkarahisar Veysel Karani Mahallesi’ndeki katı atık tesisinde metan gazı depolama alanında patlama meydana geldi. Olayda 2 işçi hafif yaralanırken tesiste büyük çapta hasar oluştu.

Olay, kent merkezi Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan Afyonkarahisar Belediyesi katı atık bertaraf tesisinde meydana geldi. Tesiste metan gazının işlenip depolandığı bölümde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama yaşandı.

İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Patlama sırasında tesis bünyesinde çalışan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı işçileri ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Bölgeye ayrıca tedbir amaçlı itfaiye ve AFAD ekipleri de yönlendirildi.

Meydana gelen olayda herhangi bir yangın çıkmadığı bildirildi. Ancak metan gazının depolandığı alanda patlamanın etkisiyle büyük çapta maddi hasar oluştu.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Tesisin faaliyetlerinin sürdüğü bölgede güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri patlamanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar patlama
