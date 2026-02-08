Afyonkarahisar’da korkutan manzara: Eber Gölü artık "Kayık Mezarlığı"

Türkiye’nin en büyük göllerinden biri olan ve Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan Eber Gölü’nde suların çekilmesiyle birlikte kayıklar karaya oturdu. Göl kıyısında oluşan manzara, kuraklığın ulaştığı noktayı açık şekilde ortaya koydu.

Afyonkarahisar’ın önemli doğal alanları arasında gösterilen Eber Gölü’nde su seviyesi kritik eşiğin altına düştü. Daha önce metrelerce suyun bulunduğu alanlarda artık toz bulutları yükseliyor

.

Suyun çekilmesiyle birlikte gölün simgesi haline gelen geleneksel kayıklar suya değil, sertleşmiş toprağa hapsoldu. Kıyı boyunca dizilen ve çürümeye başlayan tekneler, bölge halkı tarafından “Kayık Mezarlığı” olarak adlandırıldı...