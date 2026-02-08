Afyonkarahisar’da korkutan manzara: Eber Gölü artık "Kayık Mezarlığı"

Afyonkarahisar sınırları içinde yer alan Eber Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle çok sayıda kayık karaya oturdu. Göl kıyısında çürümeye başlayan teknelerin oluşturduğu görüntü, bölgedeki kuraklık tehlikesini gözler önüne serdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye’nin en büyük göllerinden biri olan ve Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan Eber Gölü’nde suların çekilmesiyle birlikte kayıklar karaya oturdu. Göl kıyısında oluşan manzara, kuraklığın ulaştığı noktayı açık şekilde ortaya koydu.

Afyonkarahisar’da korkutan manzara: Eber Gölü artık "Kayık Mezarlığı" - Resim : 1

Afyonkarahisar’ın önemli doğal alanları arasında gösterilen Eber Gölü’nde su seviyesi kritik eşiğin altına düştü. Daha önce metrelerce suyun bulunduğu alanlarda artık toz bulutları yükseliyor

Afyonkarahisar’da korkutan manzara: Eber Gölü artık "Kayık Mezarlığı" - Resim : 2

Suyun çekilmesiyle birlikte gölün simgesi haline gelen geleneksel kayıklar suya değil, sertleşmiş toprağa hapsoldu. Kıyı boyunca dizilen ve çürümeye başlayan tekneler, bölge halkı tarafından “Kayık Mezarlığı” olarak adlandırıldı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eber Afyonkarahisar kuraklık tekne
