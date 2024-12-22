Afyonkarahisar’da tır ile otobüs çarpıştı: 18 yaralı

Kaza, Dinar-Çay karayolu üzerindeki Akça köyü yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple tır ve yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan 18’i yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, trafik akışının normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. Kazanın nedeni ile ilgili incelemeler devam ediyor.