Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde askeri malzeme taşıyan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü.
Askeri malzeme taşıyan 06 TJ 763 plakalı tır, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 70. kilometresinde, aynı yönde seyir halindeki Hüseyin Yılmaz idaresindeki 03 L 0155 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Yılmaz, araç içinde sıkıştı. Sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Yılmaz, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sandıklı ilçesinde askeri malzeme taşıyan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü.
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde askeri malzeme taşıyan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü.