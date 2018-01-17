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Afyonkarahisar’da tır otomobile çarptı: 1 ölü

Sandıklı ilçesinde askeri malzeme taşıyan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü.

Afyonkarahisar’da tır otomobile çarptı: 1 ölü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde askeri malzeme taşıyan tırın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü.

Askeri malzeme taşıyan 06 TJ 763 plakalı tır, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 70. kilometresinde, aynı yönde seyir halindeki Hüseyin Yılmaz idaresindeki 03 L 0155 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Yılmaz, araç içinde sıkıştı. Sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Yılmaz, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Afyonkarahisar’da Askeri TIR ile otomobil çarpıştı: 1ölü
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