Afyonkarahisar'da turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Çay-Şuhut kara yolu Demirbel Mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Japon turistleri taşıyan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tur otobüsü devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulansla jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.