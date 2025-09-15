Afyonkarahisar’da yolcu midibüsü devrildi: 12 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde belediyeye ait yolcu midibüsü kontrolden çıkarak ağaçlık alana devrildi. Kazada 12 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar’da yolcu taşımacılığı yapan bir midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, İscehisar ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İscehisar Belediyesi’ne ait midibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazada yaralanan 12 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar midibüs devrildi
