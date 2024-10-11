Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi!

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Feci kazada 21 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi!
Yayınlanma:

Afyonkarahisar'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Cumhuriyet köyü mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir yolcu otobüsü şarampole devrildi.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 21 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdiZincirleme kaza: 7 araç birbirine girdiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar trafik kazası yolcu otobüsü
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'a geldi
53 şehirde Narkoçelik-43 operasyonu
Tahliye gemileri Mersin'e ulaştı
Teröristlerin sığınağına operasyon düzenlendi
PKK’nın siyasi yapılanmasına operasyon
TBMM’den öğretmenlik mesleği kanunu onayı
Üç İsrail askeri hayatını kaybetti
"Filistin’deki zulüm hepimizin vicdani sorumluluğu"
CKD'den Polonez direnişine destek
As Plastik işçilerine Vatan Partisi'nden destek
Çok Okunanlar
Ormanlık alanda saldırı: Kimliği belirsiz kişiler dayı ve yeğeni öldürdü Ormanlık alanda saldırı: Kimliği belirsiz kişiler dayı ve yeğeni öldürdü
Florida'yı yerle bir eden Milton Kasırgası Florida'yı yerle bir eden Milton Kasırgası
Tahliye gemileri Mersin'e ulaştı Tahliye gemileri Mersin'e ulaştı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi!
Türkiye’den tepki: İsrail’in BM güçlerine saldırısını kınıyoruz Türkiye’den tepki: İsrail’in BM güçlerine saldırısını kınıyoruz