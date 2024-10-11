Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi!

Afyonkarahisar'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Cumhuriyet köyü mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir yolcu otobüsü şarampole devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 21 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.