Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsü Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar
Yayınlanma:

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralanan 21 kişi ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar - Resim : 2

Kazada yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yedikleri pizzadan sonra fenalaşan dört kişiden biri hayatını kaybettiYedikleri pizzadan sonra fenalaşan dört kişiden biri hayatını kaybettiGündem
Akılalmaz olay... Küme düşen ekibin taraftarları sahayı yaktıAkılalmaz olay... Küme düşen ekibin taraftarları sahayı yaktıDünya
Altın fiyatlarında güncel tablo; Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? (30 KASIM 2025)Altın fiyatlarında güncel tablo; Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? (30 KASIM 2025)Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar
Günün Manşetleri
“Dünyada bu kadar karışık bir ülke yok”
Bu uygulamalar kalkıyor
Gazze’de İslam Üniversitesi yeniden açıldı
“Yanlış algı nedeniyle ciddi zehirlenmelerle karşılaşıyoruz”
2,5 ton canlı midye ele geçirildi
Bakan Göktaş Tekirdağ’da konuştu
“Yaptıklarımız yalnızca bir fragman, daha yeni başlıyoruz”
“Doğal gazın yarısını Lng olarak alabilir hale geldik”
Doğal gaz, elektrik, ets ve akaryakıt tarifeleri yenilendi
94 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında güncel tablo Altın fiyatlarında güncel tablo
İlaçlama sonrası zehirlenme şüphesi! 5’i çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı İlaçlama sonrası zehirlenme şüphesi! 5’i çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Antalya’da etkili yağış 10 metrelik ağacı devirdi Antalya’da etkili yağış 10 metrelik ağacı devirdi
Yedikleri pizzadan sonra fenalaşan dört kişiden biri hayatını kaybetti Yedikleri pizzadan sonra fenalaşan dört kişiden biri hayatını kaybetti
“Dünyada bu kadar karışık bir ülke yok” “Dünyada bu kadar karışık bir ülke yok”