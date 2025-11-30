Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsü Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yayınlanma:
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralanan 21 kişi ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırıldı.
Kazada yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı