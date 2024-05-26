Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Karahisar tüneli çıkışı oldu.

Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki S.G. idaresindeki 03 AFN 858 plakalı Sinanpaşa ilçe dolmuş, önde seyreden A.Ş'nin kullandığı 16 BNS 92 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 16 BNS 92 plakalı otomobil de A.M.G. yönetimindeki 64 SB 945 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 16 BNS 92 plakalı otomobildeki N.E. ile dolmuşta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki S.V, 9 yaşındaki Y.V, 4 yaşındaki F.V, 73 yaşındaki Z.A. ve 41 yaşındaki N.D. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.