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Ağabeyine balta ile saldırdı

İzmit'te, Ş.K. kavga ettiği ağabeyine balta ile saldırdı. Başından yaralanan H.K. tedavi altına alındı.

Ağabeyine balta ile saldırdı

İzmit'te, Ş.K. kavga ettiği ağabeyine balta ile saldırdı. Başından yaralanan H.K. tedavi altına alındı.

Olay, İzmit Gültepe Mahallesi Koçal Sokak'ta meydana geldi. Aynı apartmanda oturan kardeşler Ş.K. ve H.K. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Diğer aile üyelerinin de karışması ile büyüyen kavga sırasında Ş.K., ağabeyi H.K.'ya balta ile saldırdı. Ş.K. baltanın arka kısmı ile H.K.'nın başına vurdu. H.K., kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi.

Yaralanan H.K. kaldırıldığı İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, Ş.K.'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmit
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