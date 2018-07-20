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Ağaç boyundaki Hint kenevirleri polisleri şaşırttı

Rize'de polisin düzenlediği operasyonda 1 kilo 482 gram esrar, 952 gram skunk ve 83 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ormanda yetiştirdiği Hint kenevirlerinin bazılarının ağaç boyunda olduğu görüldü.

Ağaç boyundaki Hint kenevirleri polisleri şaşırttı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde özellikle ormanlık alanlarda uyuşturucu yetiştirildiğini saptadı. 3 farklı noktada eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilo 482 gram esrar, 952 gram skunk ve 83 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ormanlık alanda ele geçirilen Hint kenevirlerinden bazılarının ağaç boyunda olması dikkat çekti.

Öte yandan, polis ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde kaçakçılığa yönelik yürütülen çalışmalarda ise bin 80 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ile 60 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rize #hint keneviri
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