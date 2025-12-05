Ağaçlar birer birer devrildi! Şiddetli yağış Akbük’te hayatı felç etti
Muğla'nın gözde turizm destinasyonlarından Menteşe ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi Akbük Mevkii'nde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına, ulaşımı durma noktasına getirdi.
Elde edilen bilgilere göre, Sarnıç Mahallesi'nden Akbük Mevkii'ne giden karayolu güzergahında etkisini artıran fırtına, yol kenarında bulunan üç büyük çam ağacının kökünden sökülerek yola düşmesine neden oldu.
Ağaçların devrilmesiyle birlikte yol, her iki yönde de tamamen ulaşıma kapandı.
Olayın hemen ardından bölge sakinlerinin yaptığı ihbarlar üzerine Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri vakit kaybetmeksizin olay yerine ulaştırıldı. Ekipler, devrilen tonlarca ağırlıktaki çam ağaçlarını motorlu testereler kullanarak parçalara ayırmak ve yolu trafiğe açmak için yoğun bir çalışma başlattı.
KOYDAKİ TEKNELER ZOR ANLAR YAŞADI
Bununla birlikte, şiddetli fırtına Akbük Koyu'nda bağlı bulunan tekneleri de etkiledi. Rüzgarın oluşturduğu büyük dalgalar, teknelerin direnmeye çalıştığı zor anlara sahne oldu. Bölgedeki olumsuz hava koşulları, hem karada hem de denizde yaşamı olumsuz etkiledi.
Yetkililer, bölge halkını ve araç sürücülerini olumsuz hava şartlarının yol açabileceği ağaç devrilmesi ve toprak kayması gibi ciddi risklere karşı son derece dikkatli olmaları konusunda uyardı.