İstanbul Kuzguncuk'da devrilen asırlık ıhlamur ağacı çevredeki vatandaşları harekete geçirdi. Üsküdar Belediyesi’nin 3 yıldır bitmeyen yol ve kaldırım çalışmalarına dikkat çeken vatandaşlar, asırlık ağaçların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gece devrildi şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.Üsküdar Kuzguncuk'da 3 yıldır yol ve kaldırım çalışmaları yapılıyordu. Cadde üzerinde bulunan asırlık ağaçlardan biri gece saatlerinde devrildi.Çevrede bulunan vatandaşlar, Üsküdar Belediyesi'ne "Gerekli önlemi almadan çalışma yaptıkları" için tepki gösterdi.Kuzguncuklular Derneği ise projenin durdurularak gözden geçirilmesini ve asırlık ağaçların acilen koruma altına alınmasını talep etti.Üsküdar Belediyesi'nin olay üzerine park ve bahçeler müdürlüğüyle görüşerek ağaçları korumaya aldırdığı öğrenildi.