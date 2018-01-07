Amasya'nın Taşova ilçesinde ağaçtan düşen Sebahattin Deniz (63) yaşamını yitirdi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde ağaçtan düşen Sebahattin Deniz (63) yaşamını yitirdi.



Arpaderesi köyünde, cami bahçesindeki ağaca çıkan Deniz, dengesini kaybederek düştü.



Deniz'in düştüğünü gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.



Sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



