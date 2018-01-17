Karapınar ilçesinde bir kişi, ağıl tavanının çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi, ağıl tavanının çökmesi sonucu hayatını kaybetti.



Akören Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan Erduran (21), evinin yanındaki ağılda bulunduğu sırada, yağmur suları ile ağırlaşarak çöken tavanın altında kaldı.



Çevredekilerin yardımıyla çıkarılan Erduran, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erduran, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Erduran'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.