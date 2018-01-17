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Ağıl tavanı üzerine çöken kişi öldü

Karapınar ilçesinde bir kişi, ağıl tavanının çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ağıl tavanı üzerine çöken kişi öldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi, ağıl tavanının çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Akören Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan Erduran (21), evinin yanındaki ağılda bulunduğu sırada, yağmur suları ile ağırlaşarak çöken tavanın altında kaldı.

Çevredekilerin yardımıyla çıkarılan Erduran, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erduran, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erduran'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Akören Mahallesi #ağıl çkötü
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