Etkisini artıran yoğun kar yağışı ile birlikte, ağır kış şartları Türkiye'nin dört bir yanını sardı. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu kar altında. Başkent'te ise okullar tatil edildi.

Yoğun kar yağışı yurdun büyük bölümünde hayatı olumsuz etkiliyor. Görüntüler Ardahan'dan.



Burası da Bitlis. Doğu Anadolu'da 4 gündür etkili olan kar yağışı, buzlanmayla birlikte sürücü ve yayalara zor anlar yaşatıyor.



Bölgede hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Ardahan'da termometreler eksi 18'i gösterdi. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde sarkıtlar kameralara böyle yansıdı.



Bitlis'te 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 3 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolları açmak için aralıksız çalışıyor.



İç Anadolu'da da durum farklı değil. Sivas'ta, 144 köye ulaşım sağlanamıyor. 99 iş makinesi ve 211 personel kar mücadelesi için seferber oldu.



Başkent Ankara'da ise okullar tatil edildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.



Burası da Eskişehir kent merkezi. Yoğun kar yağışı kenti beyaza boyadı.



Kütahya'da ise bir grup gencin karda halay çekmesi kameralara böyle yansıdı.



Bilecik'te ise kar yağışı özellike Bozöyük ilçesinde etkili oluyor.



Kar yağışı Ege'ye de ulaştı. Manisa'nın Demirci ilçesinde halk sokaklarda kartopu oynadı. İlçenin yüksek kesimlerinde iş makinaları kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.



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