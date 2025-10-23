Ağızlıksız gezen Rottweiler dehşet saçtı! Kadına ve kuryeye saldırdı

Mersin’in Toroslar ilçesinde sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpek, önce bir kadına ardından olay yerine gelen motosikletli kuryeye saldırdı. Dehşet anları kask kamerasına yansıdı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ağızlıksız gezen Rottweiler dehşet saçtı! Kadına ve kuryeye saldırdı
Yayınlanma:

Mersin’in Toroslar ilçesinde, sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpek, kısa sürede iki kişiye saldırdı.

Olay, Akbelen Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre köpek, önce yoldan geçen Şediye Armut adlı kadına saldırarak bacağından ve karın bölgesinden ısırdı.

Kadını kurtarmaya çalışan çevredekiler köpeği zorlukla uzaklaştırmaya çalışırken, o sırada bölgeden geçen bir motosikletli kurye ne olduğunu anlamak için durdu. Ancak köpek bu kez kuryeye saldırdı. Yere düşen genç kurye, köpeğin dişlerinden kurtulmak için büyük çaba gösterdi.

DEHŞET ANI KASK KAMERASINDA

Ağızlıksız gezen Rottweiler dehşet saçtı! Kadına ve kuryeye saldırdı - Resim : 1

Kuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin aniden saldırdığı ve kurye yerdeyken bağırarak kurtulmaya çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede binlerce kez izlendi.

Saldırıya uğrayan kadının ve kuryenin hastanede ayakta tedavi gördüğü, köpeğin sahibi hakkında şikayetçi olunduğu öğrenildi.

ABD, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil'e yaptırım uygulama kararı aldıABD, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil'e yaptırım uygulama kararı aldıDünya
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece! Skorlar ve sürpriz sonuçlarŞampiyonlar Ligi’nde tarihi gece! Skorlar ve sürpriz sonuçlarSpor
Teslim edilmeyen evler can aldı! Yozgat’ta kooperatif kavgasında 2 kişi öldüTeslim edilmeyen evler can aldı! Yozgat’ta kooperatif kavgasında 2 kişi öldüYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

köpek saldırısı
Günün Manşetleri
Sayıştay’a yeni üyeler belli oldu!
Sosyal medya kullanımı için yeni düzenleme
İşte sürücüleri bekleyen rekor cezalar!
Eski başkan yardımcısı "kayıt dışı araçları" tek tek anlattı!
5 bin 503 firmaya 9 ayda 8,8 milyar lira!
81 ilde denetim! Yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı
200’ün üzerinde personel ifadeye çağrıldı
Türk askerinin Lübnan'da görev süresi 2 yıl uzatıldı
AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyada
“Narkokapan Mersin” operasyonunda 3 örgüt çökertildi
Çok Okunanlar
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece! Skorlar ve sürpriz sonuçlar Şampiyonlar Ligi’nde tarihi gece! Skorlar ve sürpriz sonuçlar
ABD, Rus petrol şirketlerine yaptırım uygulama kararı aldı ABD, Rus petrol şirketlerine yaptırım uygulama kararı aldı
Eşref Rüya 19. bölüm KANAL D CANLI İZLE! Eşref Rüya son bölüm full HD izle Eşref Rüya 19. bölüm KANAL D CANLI İZLE! Eşref Rüya son bölüm full HD izle
İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek! İstanbul’da yarın elektrikler kesilecek!
Altın düşüşte! Dev banka "al" tavsiyesini çekti, uzmanlar kritik seviyeyi işaret etti! Altın düşüşte! Dev banka "al" tavsiyesini çekti, uzmanlar kritik seviyeyi işaret etti!