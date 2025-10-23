Ağızlıksız gezen Rottweiler dehşet saçtı! Kadına ve kuryeye saldırdı

Mersin’in Toroslar ilçesinde, sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpek, kısa sürede iki kişiye saldırdı.

Olay, Akbelen Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre köpek, önce yoldan geçen Şediye Armut adlı kadına saldırarak bacağından ve karın bölgesinden ısırdı.

Kadını kurtarmaya çalışan çevredekiler köpeği zorlukla uzaklaştırmaya çalışırken, o sırada bölgeden geçen bir motosikletli kurye ne olduğunu anlamak için durdu. Ancak köpek bu kez kuryeye saldırdı. Yere düşen genç kurye, köpeğin dişlerinden kurtulmak için büyük çaba gösterdi.

DEHŞET ANI KASK KAMERASINDA

Kuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, köpeğin aniden saldırdığı ve kurye yerdeyken bağırarak kurtulmaya çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede binlerce kez izlendi.

Saldırıya uğrayan kadının ve kuryenin hastanede ayakta tedavi gördüğü, köpeğin sahibi hakkında şikayetçi olunduğu öğrenildi.