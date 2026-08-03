Ağızlıksız pitbull dehşet saçtı! Küçük kız yere savruldu, köpeği ağır yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi bir köpek, küçük bir kız çocuğunun gezdirdiği poodle cinsi köpeğe saldırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ağızlıksız pitbull dehşet saçtı! Küçük kız yere savruldu, köpeği ağır yaralandı
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Olay, İlkadım ilçesinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. A.D. isimli kız çocuğu, poodle cinsi köpeğiyle yürüyüşe çıktığı sırada, aynı alanda Z.S. isimli kadın tarafından gezdirilen pitbull cinsi köpeğin hedefi oldu. Tasması bulunan ancak ağızlığı takılmayan pitbull, aniden küçük köpeğin üzerine atıldı.

KÖPEĞİNİ KURTARMAK İSTERKEN YERE SAVRULDU

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, pitbullun poodle cinsi köpeği parçalarcasına ısırdığı görülüyor. Yaşanan arbede sırasında kendi köpeğini saldırgandan kurtarmaya çalışan A.D., müdahale etmeye çalıştığı sırada yere savruldu. Görüntülerde ayrıca, küçük kızın köpeğini kurtarmaya çabalarken parmağından ısırıldığı öne sürülen anlar da yer alıyor. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, panik içerisinde müdahale ederek köpeği uzaklaştırmaya çalıştı.

KÜÇÜK KIZA KUDUZ AŞISI UYGULANDI

Vatandaşların yardımıyla saldırının sonlandırılmasının ardından ağır yaralanan poodle cinsi köpek, vakit kaybetmeden veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı. Olay sırasında yere düşen ve parmağından yaralanan küçük kız çocuğu ise hastaneye götürüldü. Tedavisi yapılan A.D.'ye doktorlar tarafından kuduz aşısı uygulandı.

AİLE KARAKOLA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan korku dolu anların ardından A.D.'nin ailesi emniyete başvurdu. Aile, köpeğini ağızlıksız gezdirerek olaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle pitbullun sahibi Z.S. hakkında polise giderek resmi şikayette bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan emniyet ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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