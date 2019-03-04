Ağrı'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Ağrı'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Ağrı'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi

Ağrı Merkez: Savcı Sayan (Cumhur İttifakı)

Doğubayazıt: Ertuğrul Eryılmaz

Diyadin: Salih Yaşar

Taşlıçay: İsmet Taşdemir

Eleşkirt: Aytekin Arslan

Hamur: Cezmi Ergül

Tutak: Yavuz Özcan

Patnos: Mehmet Hanifi Alır

Tahir Beldesi (Eleşkirt): Mahmut Kamiloğlu

Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Selahattin Aysu

Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): İlhami Zeyrek

Dedeli Beldesi (Patnos): Veysi Durak



Cumhuriyet Halk Partisi

Ağrı Merkez: Ahmet Meriç

Doğubayazıt: Ali Karakol

Diyadin: Abidin Yenigün

Taşlıçay: Kutbettin Tekgül

Eleşkirt: Yılmaz Polat

Hamur: Muzaffer Ademi

Tutak: Erkan Sayan

Patnos: Lokman Çetin

Dedeli Beldesi (Patnos): Muzaffer Yıldız



Milliyetçi Hareket Partisi

Doğubayazıt: Feyyaz Bilen

Diyadin: Ahmet Şimşek

Taşlıçay: Sinan Aydemir

Eleşkirt: Mehmet Fatih Yerlikaya

Hamur: Can Alper Aktaş

Tutak: Coşkun Akbaba

Patnos: Aydın Şimşek

Tahir Beldesi (Eleşkirt): Halis Dursun

Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Hakim Taşdemir

Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): Namet Aysu

Dedeli Beldesi (Patnos): Ahmet Işık



Halkların Demokratik Partisi

Ağrı Merkez: Abdurrahman Doğar

Doğubayazıt: Yıldız Acar

Diyadin: Betül Yaşar

Taşlıçay: Yusuf Aladağ

Eleşkirt: Rıfat Yerlikaya

Hamur: Cemal Akar

Tutak: Baran Öztürk

Patnos: Emrah Kılıç



İyi Parti

Ağrı Merkez: Taner Söylemez

Diyadin: Rıza Karakuş

Patnos: Hamdullah Denizhan

Tutak: Süleyman Çetin

Dedeli Beldesi (Patnos): Ekrem Gençer



Saadet Partisi

Ağrı Merkez: Mehmet Erat

Doğubayazıt: Necib Yel

Diyadin: Erol Ergül

Eleşkirt: Ramazan Yakut

Hamur: İsmet Aslan

Tutak: Mehmet Sena Durğut

Patnos: Abdulhalik Taşkın

Taşlıçay: Salih Arslan

Tahir Beldesi (Eleşkirt): Sedat Gümüştekin

Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Samet Akşit

Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): Hüseyin Çelebi

Dedeli Beldesi (Patnos): Reşit Kıvanç



Bağımsız Türkiye Partisi

Ağrı Merkez: Hasan Kuloğlu

Doğubayazıt: Fatıma Kaplan

Patnos: Yusuf Haydar Göksel

Diyadin: Mustafa Doğan

Tutak: Mehmet Emin Tekcan

Taşlıçay: Yunus Emre Kuloğlu

Eleşkirt: Ahmet Celal Uruh

Hamur: Gülnur Yıldırım



Büyük Birlik Partisi

Tutak: Bülent Duru



Demokrat Parti

Patnos: Fesih Bayar

Tutak: Suat Engin

Eleşkirt: Sait Yami

Tahir Beldesi (Eleşkirt): Sudi Öztürk

Yayladüzü Beldesi (Eleşkirt): Selami Demirtaş

Yücekapı Beldesi (Eleşkirt): Nurettin Öztürk



Türkiye Komünist Partisi

Ağrı Merkez: Hetem Ayaz



Demokratik Sol Parti

Ağrı Merkez: Tekin Oruç



Bağımsız

Ağrı Merkez: Özcan Gök

Ağrı Merkez: Mehmet Ölçer

Ağrı Merkez: Berat Gökçe

Eleşkirt: Halil Yılmaz