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Ağrı'da 18 kilo kokain ele geçirildi

Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 18 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

Ağrı'da 18 kilo kokain ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 18 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbarat çalışması sonucu Doğubayazıt ilçesi Uzunyazı köyüne operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, kırsal alanda gizlenmiş 18 kilo 500 gram kokain bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #kokain #ağrı
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