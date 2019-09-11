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Ağrı'da askeri araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Doğubayazıt ilçesinde şarampole devrilen zırhlı askeri araçtaki 3 asker hafif yaralandı

YURT 11.09.2019, 16:41
Ağrı'da askeri araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, devriye görevi için ilçeye bağlı Esnemez köyüne giden güvenlik güçlerini taşıyan Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, Ağrı-İran kara yolunun Esnemez köyü yol ayrımında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 3 asker, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
#ağrı
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