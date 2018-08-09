Ağrı Belediyesi tarafından, şehrin trafiğini rahatlatacak ve merkezdeki yoğunluğu azaltacak alt geçit projesinde çalışmalar başladı.

Belediyenin şehir trafiğini rahatlatmak için Dörtyol Kavşağı'nda hayata geçireceği alt geçit projesinde, Yeni Van ve Kağızman Caddesi güzergâhında başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı. Aynı güzergâh üzerinde altgeçit kazı çalışmaları da başladı. 210 metre uzunluğunda olacağı belirtilen alt geçit için çalışmaların yaklaşık 90 gün devam edeceği belirtildi. Ağrı tarihinde ilk olacak altgeçidin, özellikle Dörtyol Kavşağı ve ana arterlerdeki trafik yoğunluğunu da büyük ölçüde rahatlatması bekleniyor.



Çalışmalar süresince Dörtyol Kavşağı trafiğe kapatılacak, sürücülere alternatif yollar sunulacak, yönlendirici tabelalar kullanılacak.