Ağrı, Kırıkkale, Giresun, Ordu'da da benzer görüntüler vardı. Kırıkkale-Yozgat kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı, Ağrı'da 2'si çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı'da sel ve yıldırım can aldı.



Kentte etkili olan sağanak sele neden oldu. Aniden gelen sel suları, bir anne ve iki çocuğunu yuttu.



Sel sularında gözden kaybolan anne ve çocuklarını kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Cansız bedenlerine ulaşıldı.



Aynı saatlerde aynı bölgede 19 yaşındaki bir gence vatandaşa yıldırım isabet etti.



Yıldırım isabet eden gençte sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.



Burası ise Kırıkkale-Yozgat kara yolu. Sağanak sonrası karayolu çamur ve su birikintisiyle doldu.



Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yolu ulaşıma kapattı. Sürücüler başka yollara yönlendirildi.



Giresun'da sağanak sonucu çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.



Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkili oldu.



Bazı araçlar yolda biriken suda mahsur kaldı. Yağmurun şiddetini artırması üzerine polis ekipleri, tedbir amacıyla küçük araçları şehir içine yönlendirdi.



Ordu'nun Korgan, Çamaş ve Çatalpınar ilçelerinde de sağanak vardı.



Yollar kullanılamaz hale geldi. Evleri su bastı.



İlçelerdeki bazı derelerin su seviyesi de yükseldi.



Ordu Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ekipleri, sağanak sebebiyle çalışma başlattı.





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