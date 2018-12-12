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Ağrı'da trafik kazası: 23 kişi yaralandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

Ağrı'da trafik kazası: 23 kişi yaralandı

Öğretmenleri Eleşkirt merkezden Toprakkale köyüne götüren Özkan Tekin idaresindeki 06 GF 3693 plakalı servis minibüsü ile Mollasüleyman köyünden ilçeye giden Ercan Yıldız'ın (39) kullandığı 04 AE 525 plakalı otomobil köy yolunda çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, çoğunluğu öğretmenlerden oluşan 23 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve vatandaşların yardımıyla yaralılar Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bu arada, yolun kar yağışı nedeniyle kaygan olduğu öne sürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Eleşkirt #ağrı
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