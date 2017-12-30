Ağrı'da TIR'ın otomobille çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Ağrı-Van karayolu Hamur ilçesi yakınlarında N.G'nin kullandığı 63 N 1635 plakalı TIR', karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 04 DD 003 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.
TIR' sürücüsü N.G. gözaltına alındı.
Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi
Ağrı'da TIR'ın otomobille çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
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