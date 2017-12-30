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Ağrı'da trafik kazası: 4 ölü

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi

Ağrı'da trafik kazası: 4 ölü

Ağrı'da TIR'ın otomobille çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı-Van karayolu Hamur ilçesi yakınlarında N.G'nin kullandığı 63 N 1635 plakalı TIR', karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 04 DD 003 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.

TIR' sürücüsü N.G. gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ağrı #kaza #van #Hamur
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