Doğubayazıt ilçesinde bir trafoda çıkan yangında 2 elektrik işçisi yaralandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir trafoda çıkan yangında 2 elektrik işçisi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Bu sırada trafo içinde çalışan 3 işçiden Mustafa Sökmen (30) ve Metin Akkuş yaralandı.



Yaralı işçiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yangın, olay yerine sevk edilen Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.