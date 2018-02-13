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Ağrı'da trafo yangını: 2 yaralı

Doğubayazıt ilçesinde bir trafoda çıkan yangında 2 elektrik işçisi yaralandı.

Ağrı'da trafo yangını: 2 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir trafoda çıkan yangında 2 elektrik işçisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada trafo içinde çalışan 3 işçiden Mustafa Sökmen (30) ve Metin Akkuş yaralandı.

Yaralı işçiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, olay yerine sevk edilen Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Trafoda yangın #elektrik akımı #Doğubayazıt #ağrı #2 işçi yaralı
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